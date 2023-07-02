Mavroyannis: “Önümüzdeki 5 yıl içinde Kıbrıs sorununda herhangi bir şey olmayabilir”

Güney Kıbrıs’ın eski Müzakerecisi Andreas Mavroyannis, Maraş’ta kolonizasyonun giderek yayıldığını ve çözüm perspektiflerinin yok olduğunu belirterek, bu konuda hiçbir şey yapılmadığını ve önümüzdeki 5 yıl içinde de yapılacağını düşünmediğini dile getirdi

Güney Kıbrıs’ın eski Müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlığın oldukça endişe verici olduğunu kaydederek, uluslararası muhataplarına, önümüzdeki 5 yıl içinde Kıbrıs sorununda herhangi bir şey olmayabileceği mesajını verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesine röportaj veren Mavroyannis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımıyla ilgili önerisini yüzeysel ve eski bulduğunu kaydederek, AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil oluşunun 30 sene evvel başladığını, o günden bu güne de ihtiyaçlara ve gelişmelere göre şekillenerek devam ettiğini söyledi.

Habere göre Mavroyannis, Maraş’ta kolonizasyonun giderek yayıldığını ve çözüm perspektiflerinin yok olduğunu belirterek, bu konuda hiçbir şey yapılmadığını ve önümüzdeki 5 yıl içinde de yapılacağını düşünmediğini dile getirdi.

Mavroyannis, AB’nin BM’nin yerine geçemeyeceğini ve zaten bunu istemediğini belirterek, istediği şeyin BM’yi desteklemek ve yeniden birleşme koşulları oluşması için katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Habere göre Mavroyannis, Türk tarafının AB’nin arabuluculuk rolünü kabul edeceği fikrinin “ütopik” olduğunu kaydederek, kısa bir süre sonra AB’ye, kendilerini anlamadığı ve kendileriyle ilgilenmediğine yönelik suçlamalar yapılmasından çok korktuğunu belirtti.

Mavroyannis, AB’nin Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerini etkilediğinin bilincinde olduğunu, ancak bu ilişkilerin daha geniş bir çerçevesi bulunduğunu ve Kıbrıs sorununun bunlara yön vermesini istemediğini söyledi.

