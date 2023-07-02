Çayırova Aynur ablasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Çayırova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çayırova'nın sevilen simalarından olan ve bir süreden beridir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Aynur Eral bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Aynur Eral'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çayırova Kabristanlığı'na defnedilecek.