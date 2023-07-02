banner913
banner932
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
91 0
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
50 0
 
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
55 0
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
38 0
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
131 0
Rum benzincilerde öfke büyük
Rum benzincilerde öfke büyük
20 0
Sevenleri şokta
Sevenleri şokta
75 0
banner915

Çayırova Aynur ablasına ağlıyor

banner476

banner825
Çayırova Aynur ablasına ağlıyor
banner960
Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Çayırova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çayırova'nın sevilen simalarından olan ve bir süreden beridir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Aynur Eral bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Aynur Eral'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çayırova Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.