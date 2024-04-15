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"Maraş ruhu kaybedilirse Mağusa da kaybedilir”

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Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu "Kapalı Maraş ruhu kaybedilirse Mağusa’nın tamamı, Omorfo (Güzelyurt), Mesarya, Girne, Karpaz kaybedilir” dedi

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"Maraş ruhu kaybedilirse Mağusa da kaybedilir”
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Sözde “Maraş Belediye Başkanı” ve başkan adayı Simos Yoannu “Maraş ruhu kaybedilirse Mağusa da kaybedilir” dedi.
Yoannu, Güney'de yayımlanan Haravgi’ye verdiği röportajda Güney Kıbrıs’ta yapılan yerel yönetim reformundan, Rumların, KKTC sınırları içerisinde bulunmalarına rağmen yerel yönetim temsilcileri seçmeye devam ettiği belediyeleri kapsamama sebebini açıkladı.
“İşgal belediyeleri” olarak tanımladığı bu belediyelerin iki misyonu olduğuna işaret eden Simos Yoannu özellikle kendi belediyesinin misyonlarından birinin, dünyanın her yerinde, BM’de, AB’nin bütün organlarında, ABD’de ve diğer Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerde propaganda çalışmaları yürütmek olduğunu söyledi. İkinci misyonunun ise “Mağusa sosyal ağını” canlı tutmak, gençler başta olmak üzere yerel örgüt, dernek ve sivil toplum örgütleriyle temasta olmak ve etkinlikler düzenlemek olduğunu anlattı.
Yoannu Maraş toplumunun birliğini bozmaması gerektiğini ancak bunun zor olduğunu belirterek “Maalesef göçmenlerin, özellikle de Maraşlıların sırtından bazıları zenginleşti bazıları siyasi kariyer yaptı. Kıbrıs sorununu Maraşlaştırmıyoruz ancak kapalı Maraş ruhu kaybedilirse Mağusa’nın tamamı, Omorfo (Güzelyurt), Mesarya, Girne, Karpaz kaybedilir” dedi.
 
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