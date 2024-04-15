Kıbrıs Ateş Çemberinde

İran, İsrail'e yönelik beklenen misillemesini önceki gece yaptı. İsrail, 300'den fazla insansız hava aracı ve onlarca balistik füzeyle hedef alındı. İsrail ordusu, İran'ın askeri hava unsurlarının çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı İsrail'in güneyindeki askeri üste ufak çaplı hasar meydana gelirken, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası İran, İsrail'i uyardı. Operasyonun tamamlandığını belirten İran, İsrail tarafından misilleme yapılması durumunda "önceki geceden daha ağır yanıt" vereceğini açıkladı

İsrail-

İran tarihte ilk kez İsrail'e saldırdı. İran, önceki gece İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın drone saldırısı sonucu bir kız çocuğunun yaralandığını açıkladı. Ülkenin güneyindeki bir askeri tesiste ise ufak çaplı hasar meydana geldiğini duyurdu.

Tel Aviv kanadı saldırıyı başarıyla püskürttüklerini açıklasa da İran kanadı operasyonun başarılı olduğunu öne sürdü. İsrail ordusu , İran'ın önceki akşam gerçekleştirdiği saldırıda 300'den fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, İran füzelerinin çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun durdurulduğunu vurguladı. Az sayıda balistik füze İsrail topraklarına düşerken, Nevatim hava üssünde hasar meydana geldi.

Uzmanlara göre İsrail'in saldırıyı önleyebilmesi hava savunma dizini içeren çok katmanlı füze savunma sistemi sayesinde gerçekleşti. İsrail'e ABD, İngiltere ve Fransa ve Ortadoğulu müttefikleri de yardım etti. Birçok ülkenin katıldığı operasyon ile İran füzeleri İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildi.

İLK UYARI ABD ÜSSÜNDEN GELDİ

Savunma çabaları, ABD ordusunun Merkez Komutanlığı'na bağlı İran yakınındaki ileri üslerin erken radar uyarısıyla başladı. Radar sistemi İran, Irak ve Yemen'den ateşlenen balistik ve seyir füzelerini tespit etti.

Uyarıların ardından savaş uçakları ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Suriye, Ürdün ve Irak üzerinden gelen İHA ve füzeleri öncelikle savaş uçakları karşıladı. Ayrıca ABD'nin Suriye'de bulunan hava savunma sistemleri harekete geçti. İsrail ordusuna ait F-35 uçakları, İran füzelerini karşılamak için sınır ötesine geçti.

İsrail askeri verilerine göre, İran tarafından fırlatılan 170 silahlı insansız hava aracının hiçbiri İsrail hava sahasına girmedi. Ayrıca 30 seyir füzesinin 25'i İsrail jetleri tarafından vuruldu.

İlk müdahaleyi aşan füze ve insansız hava araçları, İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemi tarafından karşılandı.

İran saldırılarında uzun menzilli füzeleri önlemek için tasarlanan Arrow'un etkili olduğu belirtildi. Askeri kaynaklara göre 120 balistik füzenin büyük bölümü Arrow tarafından engellendi.

Atmosfer dışını tarayan Arrow, balistik füzelere yüksek irtifada karşılık veriyor.

Arrow, Yemen'deki Husi militanların füze saldırılarında da kullanılıyor.

DEMİR KUBBE DEVREYE GİRDİ

Saldırıyı ilk olarak İsrail devlet televizyonu duyurdu. İnsansız hava araçlarının saatler içerisinde İsrail'e ulaşacağı açıklandı.

İsrail ordusu alarm durumuna geçti. Başbakan Benyamin Netanyahu, Tel Aviv'deki ordu karargahında İsrail Savaş Kabinesi'ni topladı. İsrail ordusunun, saldırılara karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu belirterek, hem savunmada hem de hücumda her türlü senaryoya hazır olduklarını açıkladı.

İran devlet televizyonu ise Tahran'ın İsrail'e yönelik balistik füze dalgası fırlattığını duyurdu. İnsansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi. Kudüs ve Tel Aviv gibi kentlerde sirenler çalarken, bölgeden patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İran füzelerinin çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahalarını kapatırken, İsrail'e Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den de destek geldi. İran'a ait bazı insansız hava araçlarının İsrail'e ulaşmadan, Irak-Suriye sınırında düşürüldüğü açıklandı.Ürdün'e ait savaş jetleri de devreye girdi. Onlarca İran drone'unun Ürdün hava sahası içerisinde etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

İSRAİL, BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili, İran'ın saldırısına karşılık verileceğini açıklarken, Tel Aviv yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

İsrail Savunma Bakanı, İran'ın hava saldırılarının ilk büyük dalgasını püskürttüklerini ancak çatışmanın henüz bitmediğini söyledi.

İRAN: MEŞRU MÜDAFAA HAKKI KULLANILDI

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise Tahran'ın "meşru müdafaa" hakkını kullandığını açıkladı. Yapılan açıklamada "İsrail bir hata daha yaparsa, İran'ın cevabının çok daha sert olacağı" belirtildi.

SALDIRI SONRASI TAHRAN'DAN UYARI

İran tarafından açıklamayı Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaptı. Bakiri, "İsrail misilleme yaparsa İran'ın yanıtı dün geceden (önceki geceden) daha büyük olacak" ifadesini kullandı.

İran, İsviçre aracılığıyla ABD'ye de bir mesaj iletti. Mesajda, İsrail'in olası misillemesine destek vermesi halinde ABD üslerinin hedef alınacağı belirtildi.

İRAN'DAN ABD'YE UYARI

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne de uyarı geldi. İran ve İsrail arasındaki bu çatışmadan "uzak durması" çağrısı yapıldı.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDI

İsrail Savaş Kabinesi, İran’dan düzenlenen saldırılara nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere dün bir araya geldi.

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, "İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"İran’a bizim için doğru tarih ve zamanlamada karşılık vereceğiz" diyen Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in önceki günkü İran saldırısına karşı koymasını sağlayan "stratejik ittifakı ve bölgesel işbirliğini" güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Gantz 'Bu olay henüz bitmedi; kurduğumuz ve önemli sınavını verdiğimiz stratejik ittifakın ve bölgesel iş birliği sisteminin şimdi tam olarak güçlendirilmesi gerekiyor. İsrail, Ortadoğu'da askeri ve teknolojik gücün ve güvenliğin çıpası olduğunu dün (önceki gün) kanıtladı' şeklinde konuştu.

NETANYAHU'DAN ZAFER YEMİNİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada saldırıların ilk büyük dalgasının püskürtüldüğünü ancak çatışmanın henüz bitmediğini vurguladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın insansız hava aracı ve füzeleri savuşturduktan sonra zafere ulaşacaklarını söyledi.

Netanyahu Sosyal medyada, "Önledik, püskürttük, birlikte kazanacağız" paylaşımında bulundu.

BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM

Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada ise "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyecek." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL SALDIRISINA MİSSİLLEME

İsrail, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurmuş, saldırıda İran Devrim Muhafızları'ndan ikisi general yedi kişi hayatını kaybetmişti. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırı sonrası İsrail'in cezalandırılacağını açıklamıştı.

İRAN: OPERASYON TAMAMLANDI

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi.

Bakıri, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok" dedi.

Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bakıri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bakıri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.

REİSİ:"PERVASIZCA HAREKET EDERLERSE DAHA GÜÇLÜ KARŞILIK VERİRİZ'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen “Ya Resulullah” kod adlı “Gerçek Vaad” operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları tarafından cezalandırıldığını kaydeden Reisi, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in “intikam” vaadinin gerçekleştiğini belirtti.

Reisi, “İsrail'e yönelik saldırımız meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleşmiştir” dedi.

Reisi, “Siyonist İsrail rejimi ve destekçileri İran'a karşı pervasızca hareket ederlerse, daha güçlü karşılık veririz. Ülkemizin çıkarlarına yönelik her türlü macera arayışına cevabımız yeniden pişman edici olacaktır. Siyonist İsrail rejiminin destekçileri, bu rejimi körü körüne desteklemeyi bıraksınlar" ifadelerini kullandı.



​ Hamas arasında başlayan savaş bütün Orta Doğu 'ya yayıldı.İran tarihte ilk kez İsrail'e saldırdı. İran, önceki gece İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın drone saldırısı sonucu bir kız çocuğunun yaralandığını açıkladı. Ülkenin güneyindeki bir askeri tesiste ise ufak çaplı hasar meydana geldiğini duyurdu.Tel Aviv kanadı saldırıyı başarıyla püskürttüklerini açıklasa da İran kanadı operasyonun başarılı olduğunu öne sürdü. İsrail ordusu , İran'ın önceki akşam gerçekleştirdiği saldırıda 300'den fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını bildirdi.İsrail ordusu, İran füzelerinin çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun durdurulduğunu vurguladı. Az sayıda balistik füze İsrail topraklarına düşerken, Nevatim hava üssünde hasar meydana geldi.Uzmanlara göre İsrail'in saldırıyı önleyebilmesi hava savunma dizini içeren çok katmanlı füze savunma sistemi sayesinde gerçekleşti. İsrail'e ABD, İngiltere ve Fransa ve Ortadoğulu müttefikleri de yardım etti. Birçok ülkenin katıldığı operasyon ile İran füzeleri İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildi.İLK UYARI ABD ÜSSÜNDEN GELDİSavunma çabaları, ABD ordusunun Merkez Komutanlığı'na bağlı İran yakınındaki ileri üslerin erken radar uyarısıyla başladı. Radar sistemi İran, Irak ve Yemen'den ateşlenen balistik ve seyir füzelerini tespit etti.Uyarıların ardından savaş uçakları ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Suriye, Ürdün ve Irak üzerinden gelen İHA ve füzeleri öncelikle savaş uçakları karşıladı. Ayrıca ABD'nin Suriye'de bulunan hava savunma sistemleri harekete geçti. İsrail ordusuna ait F-35 uçakları, İran füzelerini karşılamak için sınır ötesine geçti.İsrail askeri verilerine göre, İran tarafından fırlatılan 170 silahlı insansız hava aracının hiçbiri İsrail hava sahasına girmedi. Ayrıca 30 seyir füzesinin 25'i İsrail jetleri tarafından vuruldu.İlk müdahaleyi aşan füze ve insansız hava araçları, İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemi tarafından karşılandı.İran saldırılarında uzun menzilli füzeleri önlemek için tasarlanan Arrow'un etkili olduğu belirtildi. Askeri kaynaklara göre 120 balistik füzenin büyük bölümü Arrow tarafından engellendi.Atmosfer dışını tarayan Arrow, balistik füzelere yüksek irtifada karşılık veriyor.Arrow, Yemen'deki Husi militanların füze saldırılarında da kullanılıyor.DEMİR KUBBE DEVREYE GİRDİSaldırıyı ilk olarak İsrail devlet televizyonu duyurdu. İnsansız hava araçlarının saatler içerisinde İsrail'e ulaşacağı açıklandı.İsrail ordusu alarm durumuna geçti. Başbakan Benyamin Netanyahu, Tel Aviv'deki ordu karargahında İsrail Savaş Kabinesi'ni topladı. İsrail ordusunun, saldırılara karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu belirterek, hem savunmada hem de hücumda her türlü senaryoya hazır olduklarını açıkladı.İran devlet televizyonu ise Tahran'ın İsrail'e yönelik balistik füze dalgası fırlattığını duyurdu. İnsansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi. Kudüs ve Tel Aviv gibi kentlerde sirenler çalarken, bölgeden patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İran füzelerinin çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahalarını kapatırken, İsrail'e Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den de destek geldi. İran'a ait bazı insansız hava araçlarının İsrail'e ulaşmadan, Irak-Suriye sınırında düşürüldüğü açıklandı.Ürdün'e ait savaş jetleri de devreye girdi. Onlarca İran drone'unun Ürdün hava sahası içerisinde etkisiz hale getirildiği öğrenildi.İSRAİL, BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDIKanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili, İran'ın saldırısına karşılık verileceğini açıklarken, Tel Aviv yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.İsrail Savunma Bakanı, İran'ın hava saldırılarının ilk büyük dalgasını püskürttüklerini ancak çatışmanın henüz bitmediğini söyledi.İRAN: MEŞRU MÜDAFAA HAKKI KULLANILDIİran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise Tahran'ın "meşru müdafaa" hakkını kullandığını açıkladı. Yapılan açıklamada "İsrail bir hata daha yaparsa, İran'ın cevabının çok daha sert olacağı" belirtildi.SALDIRI SONRASI TAHRAN'DAN UYARIİran tarafından açıklamayı Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaptı. Bakiri, "İsrail misilleme yaparsa İran'ın yanıtı dün geceden (önceki geceden) daha büyük olacak" ifadesini kullandı.İran, İsviçre aracılığıyla ABD'ye de bir mesaj iletti. Mesajda, İsrail'in olası misillemesine destek vermesi halinde ABD üslerinin hedef alınacağı belirtildi.İRAN'DAN ABD'YE UYARIİran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne de uyarı geldi. İran ve İsrail arasındaki bu çatışmadan "uzak durması" çağrısı yapıldı.İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDIİsrail Savaş Kabinesi, İran’dan düzenlenen saldırılara nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere dün bir araya geldi.İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, "İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu."İran’a bizim için doğru tarih ve zamanlamada karşılık vereceğiz" diyen Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in önceki günkü İran saldırısına karşı koymasını sağlayan "stratejik ittifakı ve bölgesel işbirliğini" güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.Gantz 'Bu olay henüz bitmedi; kurduğumuz ve önemli sınavını verdiğimiz stratejik ittifakın ve bölgesel iş birliği sisteminin şimdi tam olarak güçlendirilmesi gerekiyor. İsrail, Ortadoğu'da askeri ve teknolojik gücün ve güvenliğin çıpası olduğunu dün (önceki gün) kanıtladı' şeklinde konuştu.NETANYAHU'DAN ZAFER YEMİNİİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada saldırıların ilk büyük dalgasının püskürtüldüğünü ancak çatışmanın henüz bitmediğini vurguladı.Başbakan Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın insansız hava aracı ve füzeleri savuşturduktan sonra zafere ulaşacaklarını söyledi.Netanyahu Sosyal medyada, "Önledik, püskürttük, birlikte kazanacağız" paylaşımında bulundu.BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAMBeyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada ise "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyecek." ifadeleri kullanıldı.İSRAİL SALDIRISINA MİSSİLLEMEİsrail, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurmuş, saldırıda İran Devrim Muhafızları'ndan ikisi general yedi kişi hayatını kaybetmişti. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırı sonrası İsrail'in cezalandırılacağını açıklamıştı.İRAN: OPERASYON TAMAMLANDIÖte yandan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi.Bakıri, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok" dedi.Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bakıri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bakıri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen “Ya Resulullah” kod adlı “Gerçek Vaad” operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yayınladı.İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları tarafından cezalandırıldığını kaydeden Reisi, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in “intikam” vaadinin gerçekleştiğini belirtti.Reisi, “İsrail'e yönelik saldırımız meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleşmiştir” dedi.Reisi, “Siyonist İsrail rejimi ve destekçileri İran'a karşı pervasızca hareket ederlerse, daha güçlü karşılık veririz. Ülkemizin çıkarlarına yönelik her türlü macera arayışına cevabımız yeniden pişman edici olacaktır. Siyonist İsrail rejiminin destekçileri, bu rejimi körü körüne desteklemeyi bıraksınlar" ifadelerini kullandı.