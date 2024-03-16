Manastır skandalının yeni odak noktası “maskeli polisler”

Sahte “mucizeler” göstererek inananlardan kendi adına bağış toplama, Yunanistan’dan ve Güney Kıbrıs’tan villa ve arsalar alma, cinsel taciz suçlaması ve maskeli kişiler ve plakasız araçlarla operasyon düzenlenmesi vb. olaylarla Rum Ortodoks Kilisesini sarsan Avvakum Osiu Manastırı skandalı yeni boyutlar kazanıyor.

Maskeli kişilerin 5 Mart gecesi plakasız araçlarla manastırı basması, para kasasını, keşişleri ve diğer kişileri zorla alıp Tamassu Metropolitliğine götürmesi operasyonuna üniformalı polislerin refakat ettiği ve maskeliler arasında polisler de olduğu bilgileri Rum basını tarafından mercek altına alındı.

Alithia manastırda baş keşişin annesi ve teyzesinin bakıcılığını ve temizlik işlerini yapan ve baş keşişin kemerle darp ettiği bir de güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkan Eleni Rusu isimli kadının, manastırı basan ve kendilerini para kasasıyla birlikte Tamasu Metropolitliğine götüren maskeliler arasında tanınmış bir de polis olduğu yolundaki ifadesi üzerine yaptığı araştırmayı “Maskeli Polis?” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu gazetenin, Rusu’nun ifadesindeki detaylarla ilgili sorusu üzerine “Manastırda, görev dışında polisler bulunduğu bilgimiz olsaydı, elbette bilirdik.” dedi.

Olay gecesi olay yerinde sadece, değerli eşyaların taşınmasındaki rutin uygulama olan refakat amacıyla görevlendirilmiş iki üniformalı polis bulunduğunu söyleyen Andreu, maskeliler sorulduğunda “İzni olan herkes koruma için personel görevlendirebilir. Maskeler suç değil, suç işlenmesi suçtur.” İfadesini kullandı. “Şikayet üzerine şüpheli (plakasız) bir araçla ilgili bazı araştırmalar da yapıldı ancak herhangi cezai bir suç tespit edilmedi.” diye ekledi. Manastır skandalıyla ilgili yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerini nasıl sızdırıldığı sorulduğunda ise dijital suçlar şubesinin de bu konuda araştırma başlattığını söyleyen Andreu “Bu yayınlar tahkikata zarar veriyor. Bu tür yayınlar yapılmaması çağrısı yapıyoruz.” dedi.

Aynı gazete DİSİ eski milletvekili ve avukat Hristos Purguridis’in son günlerde çığ halini alan manastır skandalıyla ilgili bilgileri Politis Radyo’ya yorumlarken “maskelilere ve plakasız araçlara refakat eden üniformalı veya üniformasız veya Polis Teşkilatı üyesi olması anlaşılır gibi değil.” ifadesini kullandı.

Başkan, Başpiskopos, metropolitler gibi bazı istisnalar dışında kimsenin plakasız araç kullanamayacağına, plakasız araç kullanmanın suç olduğuna dikkat çeken Purguridis, nitelikteki bu tür konvoylara refakat etmenin polisler açısından cezai suç oluşturmasa da ciddi disiplin suçu olduğuna işaret etti.

Gazeteye göre manastır skandalıyla ilgili kamuoyuna yansıyanlar hakkında ilk kez dün konuşan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios “gerçekten üzgün olduğunu” belirterek Kilise kurumunun, görevini layığıyla yerine getirmeyen din adamlarıyla bir tutulmamasını istedi. Yeorgios ilgili mercilerden konuyu bütün yönleriyle araştırıp aydınlatmasını istedi.

Politis Rum polisinin 5 Mart geceki operasyona sadece, güvenlik sebebiyle Cürümleri Önleme Şubesi’ne mensup iki polisin katıldığını açıklamasına rağmen “yine polisten, milletvekillerinin dikkatine sunulan bilgilerin, olay gecesi operasyona 8 polis katıldığı yolunda olduğuna" dikkat çekti.

Habere göre, 5 Mart gecesi gerek manastıra düzenlenen ve içerisinde 800 bin Euro nakit para bulunan kasanın ve güvenlik kamerası kayıtlarının alındığı operasyon sırasında gerek Metropolitliğe dönüş, kasanın açılması ve paraların sayılması sırasında Tamassu Metropoliti İseas’a 8 polis memurunun eşlik ettiği yolunda bilgiler var. Rum Polis Genel Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet’te (MMAD) görev yapan bu polislerin isimlerinin de ortada dolaştığına dikkat çekiliyor.

AKEL Milletvekili Aristos Damianu Astra Radyo’ya yaptığı açıklamada manastır baskınına ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun koruması olan bir polis ile geçmişte çeşitli defalar “tuhaf uygulamalarını saptadıkları” Rum İstihbarat Teşkilatı’nda (KİP) görevli bir polisin de katıldığını söyledi.

Avvakum Manastırının iki keşişinin avukatları da Rum polisini, “tuhaf tavır sergilemekle” suçladıkları dünkü açıklamalarında “polislerin orada olmalarına kim, hangi sebeple, hangi kamu çıkarı yararına karar verdiğini, Metropolit İseas’a korumalık mı yaptıklarını” sorguladı.

Fileleftheros Rum Ortodoks Kilisesini ve Rum toplumunu sarsan skandala ev sahipliği yapan Avvakum Osios Manastırının tarihçesine yer verdi.

Osios Avvakum’un, Arapların kovması üzerine Filistin’den Kıbrıs’a gelen 300 azizden biri olduğunu, adının da Yahudice ‘sıcak kucaklama’ veya ‘üvey baba’ demek olan Habakum’dan geldiğini yazan gazete azizin, Ada’nın birçok yerini dolaştıktan sonra Solya bölgesinde çalıştığını son olarak Fterikudi köyündeki eski yerleşime konuşlandığını, birçok ruhsal ve bedensel hastalığı iyileştirdiğine inanıldığını kaydetti.

