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Musmer UniLeague’de yeni lider BAÜ

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Musmer UniLeague’de yeni lider BAÜ
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MusmerUnileague’de normal sezonda sona doğru yaklaşılırken, heyecan her geçen hafta artıyor. Ligde 7. hafta mücadeleleri dün akşam başlarken, namağlup lider olarak haftaya başlayan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) deplasmanda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne (BAÜ) 61-56’lık skorla boyun eğdi. Böylelikle Yakın Doğu Üniversitesi ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, liderliği de Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne kaptırdı.

   Dün oynanan bir diğer mücadelede ise Doğu Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni 80-76’lık skorla geçti.
   Ligde 7. hafta bugün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi arasında saat 18:00’de oynanacak mücadele ile tamamlanacak.
 
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