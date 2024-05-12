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Mahkeme 19 yıl önce ölen askerin cinayete kurban gittiğini tescil etti

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Mahkeme 19 yıl önce ölen askerin cinayete kurban gittiğini tescil etti
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Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), 19 yıl önce askerlik görevini yaparken ölen ve o dönemde 26 yaşında olan Thanasis Nikolau’nun ölüm sebebinin intihar değil, cinayet olduğu dün, Limasol Kaza Mahkemesi tarafından da tescil edildi.
Fileleftheros gazetesi, Nikolau’nun ailesinin, Thanasis’in intihar etmeyip öldürüldüğünü ispat edebilmek için 19 yıl boyunca hukuki mücadele verdiğini yazdı.
Haberde, mahkemenin verdiği kararla birlikte Nikolau’yu öldürenlerin kim olduğunun bulunması için yeni bir soruşturma başlatılacağı ifade edildi.
 
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