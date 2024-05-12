"Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu"nun Lefkoşa etabı yapıldı

Ataoğlu: "Halkımız daha duyarlı olmalı, temizlenen bölge üç gün sonra eski haline dönüyor"

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Gençlik Federasyonu ile iş birliği çerçevesinde düzenlenen "Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu"nun Lefkoşa etabı, dün yapıldı.

Mayıs ayı boyunca ülkenin farklı noktalarında sürecek “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” ikinci hafta etkinliği, Lefkoşa Sanayi Bölgesi, 3’üncü Cadde’de çöp toplama etkinliğiyle devam etti.

Başbakan Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde saat 16.30’da başlayan maratona, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ile Çevre Koruma Dairesi personeli de katıldı.



Ataoğlu çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren yaratılıp korunması gerektiğini vurguladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren yaratılmasını ve bu bilinçle çevrenin daha fazla korunması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Boğaz Piknik Alanı'nda gençlerin çöp toplama etkinliği yaptığına da değinen Ataoğlu, temizliğin ardından üç gün geçmesiyle bölgenin yeniden çöplerle dolduğunu belirtti.

Temizlemenin bir çözüm olmadığını anlatan Ataoğlu, önemli olanın bunu korumak olduğunu vurgulayarak halkın daha fazla duyarlı olmasını istedi.

Düzenlenen yarışmalar neticesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde birinci gelen takımlara ödüller verileceğini anlatan Ataoğlu, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.