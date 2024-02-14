banner913
banner932
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
31 0
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
25 0
 
“İmkansız görüneni denemek gerek”
“İmkansız görüneni denemek gerek”
21 0
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
27 0
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
59 0
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
53 0
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
31 0
banner1012

Limasol’un Yermasoya bölgesinde hortum büyük zarar verdi

banner974
Limasol’un Yermasoya bölgesinde hortum büyük zarar verdi
banner971
Günün ilk saatlerinde yaşanan agresif hava olaylarının merkezi konumundaki Limasol’un Yermasoya bölgesi, çıkan hortum ve şiddetli dolu yağışı sonrasında afet yerine döndü. Hortumun üzerinden geçtiği bir ev enkaza dönüştü.
Rum radyosu hortumdan ve şiddetli dolu yağışından ilk belirlemelere göre 50’den fazla ev ve iş yerinin ciddi hasar gördüğünü duyurdu.
Yermasoya Belediye Başkanı Kiriakos Ksidias, en az 4-5 evin oturulamaz hale geldiğini, içlerindeki eşyaların da sokağa savrulduğunu söyledi. 
Hortum sırasında çatıların, güneş enerji sistemlerinin uçtuğunu, kırılan camlar nedeniyle parmaklarını kaybeden İsrailli bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Hortum elektrik direklerini ve ağaçları devirdi, reklam panolarını uçurdu ve bir inşaat vincini yıktı. Elektrik direklerinin kırılması nedeniyle orta ve yüksek voltaj taşıyan elektrik kablolarının yollarda bulunduğuna işaret eden Rum polisi halktan, kablolara dokunmamaları uyarısında bulundu.
“Atienu”da (Kiracıköy) ise şiddetli yağmur nedeniyle köy yolları nehre dönüştü.
Öte yandan Güney Kıbrıs'ın Meteoroloji Dairesi bugün için verdiği sarı alarmı saat 11.00’de iptal etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.