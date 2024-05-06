Limasol’da olaylı gece

Limasol’da olaylı paskalya gecesi! Maskeli 100 kişilik, grup yoldan geçen araçlara ve polislere molotofla saldırdı

Yüzünü maske ile kapatmış 100 dolayındaki genç önceki gece Limasol’da yoldan geçen araçlara ve ardından polise molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı.100 dolayındaki kişi önceki gece saat 22.30 sularında Limasol-İpsona bölgesinde toplanarak yoldan geçen araçlara molotof kokteyli ve çatapat atmaya başladı.Maskeliler olay yerine gönderilen polis ekiplerine de molotof bombası, çatapat, taş ve havai fişekler ile saldırdı. Atılan yanıcı ve patlayıcı maddeler yüzünden bir ekip otosu tamamen yandı, 4’ü de ağır hasar aldı.Polisin, dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldığı maskelilerin, karanlıktan yararlanarak kaçtığı ve olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılamadığı kaydedildi.