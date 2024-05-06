Eko Gün coşkusuna yağmur engeli

Büyükkonuk Eko Gün etkinliğinin 24’üncüsü gerçekleştirildi. Yağmur nedeniyle Eko Gün’de yer alacak etkinlikler iptal edilirken sadece kurulan stantlarda satışlar gerçekleştirildi

Ülke kültürünü yaşatarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla unutulmaya yüz tutmuş birçok gelenek, görenek ve yiyecek ile içeceğin katılımcılarla buluşturulduğu Büyükkonuk Eko Gün etkinliğinin 24’üncüsü gerçekleştirildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen eko gün etkinliği köy meydanında yapıldı.

Yağmurlu havadan dolayı Eko Gün’de yer alacak etkinlikler iptal edilirken sadece kurulan stantlarda satışlar gerçekleştirildi.

