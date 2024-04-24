Limasol’da devlet ormanında büyük yangın

Limasol’da devlet ormanında sabah saatlerinde çıkan yangın, bölgede etkili olan güçlü rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyorRum radyosu ve diğer medya organlarına göre saat 10.00 sularında başlayan yangına, Orman Dairesi’ne ait bir yangın söndürme uçağı, polise ve İngiliz üslerine ait iki helikopterle havadan ve 60 kişiyi aşkın yer ekibiyle karadan müdahale ediliyor.Rum Tarım ve Çevre Bakanı Maria Panayotu’nun olay yerine gittiği, yangının devam ettiği bölge yakınında bir taşocağı bulunduğu kaydedildi.