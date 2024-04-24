Kavrulacağız

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Hava sıcaklığı yarın ve cuma günü iç kesimlerde 39 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, 25 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, parçalı ve çok bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı yarın  ve cuma günü  iç kesimlerde 36 - 39 ºC, sahillerde 30 - 33 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde 31 - 34 ºC ve sahillerde 26 - 29 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar periyodun ilk iki günü Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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