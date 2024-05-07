Limasol’da bir eve ateş açıldı

Limasol’a bağlı Zakaki köyünde, kiracıların ikamet ettiği bir eve dün akşam kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, motosikletli şahısların hareket halindeyken tabancayla ateş açtıklarını ve evin önünde park halinde bulunan aracın hasar aldığını yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

