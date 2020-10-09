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Limasol Hastanesi'nde koronavirüs alarmı

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Güney Kıbrıs'ta dün Limasol Hastanesi’nde tespit edilen 4 vakadan 2’sinin röntgen, birinin mikrobiyoloji bölümünde çalıştığını, bir diğer kişinin ise hastanede staj yapan hemşire olduğu belirtildi

Limasol Hastanesi'nde koronavirüs alarmı

Limasol Hastanesi’nde çalışan 4 kişide Covid-19  tespit edilmesinin ardından hastanenin alarma geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Limasol Hastanesi’nde tespit edilen 4 vakadan 2’sinin röntgen, birinin mikrobiyoloji bölümünde çalıştığını, bir diğer kişinin ise hastanede staj yapan hemşire olduğunu yazdı.

Bu vakalardan 3’ünün, toplumdaki diğer pozitif vakalarla temas etmesi, 4’üncü kişinin de bu 3 kişiyle temas etmesi sonucu enfekte olduğunu kaydeden gazete, gelişmelerin ardından ilgili protokolün devreye sokulduğunu ve temas zinciri takibinin başlatıldığını belirtti.

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