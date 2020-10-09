Bir buçuk yıldır aranan Rum, Güney'e geçerken yakalandı

İngiliz Üs Polisi’nin, Beyarmudu sınır kapısından Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışan bir Rum’u yakalayarak Rum polisine teslim ettiği; uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından aranmakta olduğu belirtilen Rum’un Nisan 2019’dan beri KKTC’de bulunduğu bildirildi.

Alithia ve Haravgi, İngiliz Üs Polisi tarafından 4 Ekim’de Beyarmudu sınır kapısında yakalanan şahsın Rum polisi tarafından uyuşturucu ithali, tasarrufu ve satma ile kara para aklama suçlarından aranan Rum’un KKTC’ye kaçtığı geçen yılın Nisan ayından beridir aranmakta olduğunu yazdı.

Habere göre süresi dolan vizesini, giriş-çıkış yapmak suretiyle otomatikman uzatmak için Güney’e giriş yapacağı öğrenilen Rum, Beyarmudu kapısından KKTC’ye geçmeye çalışırken 4 Ekim Pazar günü yakalandı. İngiliz Üs Mahkemesi’ne çıkartılan kişinin, Rum polisine teslim edilmesi kararı alındı ve 5 Ekim Pazartesi günü Rum polisine teslim edildi.