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Limasol'da cinayet

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Limasol'da cinayet

Limasol’da bu sabah bir kişinin aracıyla 58 yaşındaki bir erkeği öldürdüğü ve oğlunu ise yaraladığı bildirilirken, şüpheli bir kışının tutuklandığı açıklandı.

Rum basının haberine göre, olay bu sabah saat 05.00’de meydana geldi.

Haberde, 58 yaşındaki Christakis Siakou erkek ve 25 yaşındaki oğlu, fikir ayrılığında oldukları 33 yaşındaki bir erkekle görüşmeye gittikleri aktarıldı.

İddialara göre, 33 yaşındaki şüpheli, arabasıyla  Christakis Siakou vurup ölümüne sebep olduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Polisin cinayet mahallini kordon altına aldığı ve kimliği açıklanmayan 33 yaşındaki şüpheliyi tutukladığı bildirilirken, zanlının suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

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