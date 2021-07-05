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KTFF Çocuk Futbol Şenliği ileriki bir tarihe ertelendi

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KTFF Çocuk Futbol Şenliği ileriki bir tarihe ertelendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) son günlerde artan Covid-19 vakaları sebebiyle kulüplere önlemlerle ilgili hatırlatma yaptı.

KTFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Son günlerde ülkemizde artış gösteren Covid-19 vakaları sebebiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan tüm futbol takımlarımızın belirlenen kurallara uymaları ve Covid-19 önlemlerine maksimum seviyede özen göstererek çalışmalarını devam ettirmeleri gerektiğini hatırlatırız.

Bu bağlamda daha önce açıkladığımız takvim doğrultusunda 17 Temmuz 2021 ve 31 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceğini duyurduğumuz KTFF Çocuk Futbol Şenliği organizasyonlarının ileri bir tarihe ertelendiğini ve tarihlerin daha sonra açıklanacağını bildiririz."

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