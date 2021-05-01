Lillikas siyaseti bırakıyor

Vatandaşlar İttifakı Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri sonrasında aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde, Lillikas, 34 yıldır siyasetin içerisinde olduğunu ve siyaset koltuklarında yaşlanmayı hiçbir zaman hedeflemediğini belirterek, seçimlerden sonra milletvekilliğinden, parti başkanlığından ve siyasetten ayrılacağını ifade etti.

Lillikas siyaseti bırakmasına gerekçe olarak ise, kişisel hayatında sevdiği şeylere daha çok zaman ayırma ve gençlere yer açma isteğini gösterdi.