banner583
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
20 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
264 0
 
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
22 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
534 0
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
84 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
19 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
35 0
banner661
banner570

Lillikas siyaseti bırakıyor

banner476

Lillikas siyaseti bırakıyor
Vatandaşlar İttifakı Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri sonrasında aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.
Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde, Lillikas, 34 yıldır siyasetin içerisinde olduğunu ve siyaset koltuklarında yaşlanmayı hiçbir zaman hedeflemediğini belirterek, seçimlerden sonra milletvekilliğinden, parti başkanlığından ve siyasetten ayrılacağını ifade etti.
Lillikas siyaseti bırakmasına gerekçe olarak ise, kişisel hayatında sevdiği şeylere daha çok zaman ayırma ve gençlere yer açma isteğini gösterdi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.