Elektriğe okkalı zam yolda

Kilowatt saati 97 kuruşa satan KIB-TEK, bu rakamı 119 kuruşa yükseltiyor. Mayıs ayı sonunda faturalar zamlı gelecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, elektrik fiyatlarına Mayıs ayı sonu itibariyle yüzde 15 zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) zarara uğratılmaması gerektiğini ifade eden Arıklı, şu anda 97 kuruştan satılan elektriğe yüzde 10 ile 15 civarı bir zam yapılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun zararına satış yaptığını söyleyerek Mayıs ayı itibarıyla zam yapılacağını açıkladı

Elektriğin şu anda maliyetinin 119 kuruş olduğunu ancak 97 kuruşa vatandaşa satıldığını kaydeden Arıklı, “2 yıldır zam yapılmadı. Artık bunu yapamayız. Nizamname gereği kurumu zarara uğratamayız ve elektriğe bir zam yapılması kaçınılmaz. Yüzde 10-15 civarı bir zam olacak. Daha önce de Kurum Yönetimi bu zammı talep etmiş biz Bakanlar Kurulu’nda bunu ertelemiştir. Ama Sayıştay bize bizim böyle bir hakkımız olmadığını söyledi. Zam kaçınılmaz. Zammın oranını nizamname gereği onlar belirleyecek. Şu anda dediğim gibi elektriği maliyeti 119, şu an 97 kuruştan satılıyor. Herhalde 119 kuruşa çekilecek. Bu vatandaşa büyük bir sıkıntı yaratacak maalesef” dedi.

Arıklı zammın mayıs sonu itibari ile faturalara yansıyacağını kaydetti.

“GAZA GEÇİP MALİYETİ DÜŞÜRMELİYİZ”

“Maliyetleri düşürmemiz için süratle gazla üretime geçilmesi gerekir” diyen Arıklı, gaza geçilirse 3,5-4 cent fiyatın aşağıya ineceğini söyledi. Aynı zamanda iletim hatlarının da yenilenmesi gerektiğini ifade eden Arıklı bundan dolayı güneş enerjisinden de daha fazla fayda sağlayamadıklarını söyledi.

“Çok sayıda güneş enerjisinden faydalanmak isteyen var ama izinlendiremiyoruz” diyen Arıklı bu konuyu Ankara’da mavkidaşı ile paylaştığını sözlerine ekledi.

