Lillie'den Rum tarafına 'tutumunuzu netleştirin' çağrısı

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie'in, BM’nin Kıbrıs sorunundaki müzakerelere dönülmesi ilişkin girişiminin arifesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iki devlete dayalı çözüm önerilerini sunma kapısını açacak şekilde müdahalede bulunduğu iddia edilerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e net olması çağrısında bulunduğu kaydedildi

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununa ilişkin tutumunu netleştirmesini istedi.

Fileleftheros gazetesi “Lillie Halıyı Çekiyor-Kıbrıs Rum Tarafının Tutumunu Netleştirmesini ve Siyasi Eşitlik Konusunda İkna Etmesini Talep Etti” başlıklı haberinde, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’in “Alfa” kanalına vermiş olduğu söyleşiye yer verdi.

Gazete, İngiltere’nin, BM’nin Kıbrıs sorunundaki müzakerelere dönülmesi ilişkin girişiminin arifesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iki devlete dayalı çözüm önerilerini sunma kapısını açacak şekilde müdahalede bulunduğunu yazdı.

Gazete, Lillie’nin “Alfa” kanalına söylediklerinin, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesinde verdiği teminatları, üzerinden 24 saat geçmeden geçersiz kıldığını yazdı. Lillie’nin aynı zamanda Güney Kıbrıs’taki muhalefetin sık sık “Anastasiadis’in müzakerelere yeniden başlamasına ilişkin görüşleri” ve Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki tutumlarının uluslararası unsuru ve yurt dışını ikna etmediğinden söz ettiğini belirtildi.

Habere göre, Lillie, Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devlete dayalı çözüm düşüncesi konusunda, Tatar ve Anastasadis’in kendilerine ait tezlere sahip olduklarını ve müzakerelerin, bu tezler arasında bazı ortak noktalar bulmak olduğunu söyledi.

Söyleşisinin bir noktasında, Türk tarafının savunduklarını haklı göstermeye çalışan Lilli’nin Kıbrıs Rum tarafının tezlerine ilişkin endişelerine atıfta bulunarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e net olması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın tercihinin, iki devlete dayalı olduğu yönündeki açıklamasıyla Türk tarafının iki kesimli, iki toplumlu federasyonu görüşme niyetinde olduğunu dile getirdiğini anımsatan Lillie, sorunun, Kıbrıs Rum tarafının iki kesimli, iki bölgeli federasyon konusunda ciddiyetine inanılmaması olduğunu belirtti. Lillie, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafına, siyasi eşitliğe dayalı federasyona bağlı olduğu teminatını vermeyi başarması gerektiğinden de bahsetti.

Lillie, gayri resmi konferansın çok önemli olduğunu çünkü tarafların tezlerini ortaya koymak, ortak zemin bulmak ve de ilerlemeyi sağlamak için BM ile birlikte olacaklarını söyledi.

ANASTASİADİS-RAAB GÖRÜŞMESİ

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yer verdi.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kusios, Raab’ın, Birleşik Krallık’ın gerek gayri resmi 5’li konferansın toplanmasınai gerekse bunun sonrasında müzakerelerin devam etmesine olumlu katkı koyma niyeti konusunda Anastasiadis’e teyitte bulunduğunu söyledi.