UBP'li Belediye başkanlarından Saner'e destek

UBP'li 8 belediye başkanı, Saner’in gerçekleştirilecek “Olağanüstü Kurultay’a tek aday olarak katılmasıyla onun etrafında birleşmenin, ülke ve parti açısından bir gereksinim olduğunu” kaydettiler

Ulusal Birlik Partili (UBP) 8 belediye başkanı bugün UBP Başkan Vekili Ersan Saner’i ziyaret ederek, Olağanüstü Kurultay’da tek aday olmasına tam destek” belirttiler.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Saner’i ziyaretlerinde bütçe görüşmelerinin tamamlanması ile ülkenin hükümetsiz kalmamasının önemli olduğunu kaydettiler.

Kovid-19 salgının da etkisi ile halkın sorunlarının arttığına işaret eden belediye başkanları, bu bağlamda ülkenin en büyük partisi konumundaki UBP’nin kendi iç konularını birlik-beraberlik içinde atlatmasının şart olduğunu belirtti.

8 belediye başkanı, Saner’in gerçekleştirilecek “Olağanüstü Kurultay’a tek aday olarak katılmasıyla onun etrafında birleşmenin, ülke ve parti açısından bir gereksinim olduğunu” kaydettiler.