Larnaka’da Yahudilere destek etkinliği

Larnaka’daki Yahudi Sinagogu'nda önceki gün Yahudi cemaatine destek etkinliği düzenlendi.

Habere göre “Kıbrıs Hahambaşı” Arie Zeev Raskin yönetiminde dinî ayin de gerçekleştirilen etkinliğe İsrail, ABD, Ukrayna, Fransa ve Polonya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri de katıldı.

Katılımcılar arasında DİKO Başkanı Nikos Papadopulos, eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve Rum ve İsrail bayrakları tutan çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğin güvenliğini, bazıları yüksek binaların üzerinde konuşlanan 200 silahlı polis sağladı. Rum makamlarınca çok geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinliğin, son yıllarda Güney Kıbrıs’ta düzenlenen, “tehlikesi en yüksek” etkinlik olduğuna vurgu yapıldı.

