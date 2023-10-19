Avcılık camiası huzursuz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcı vatandaşlarımız, avcılık camiasının dört gözle beklediği Büyük Av Sezonu’nun başlangıç tarihinin bazı kişilerce ertelenmek istenmesinin kabul edilemez bir talep olduğunu ifade ederek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Avcılarımız “Memlekette 10.000 avcıdan 100 tanesi ava gidemeyecek diye birileri, öncesinden tüm kulüplerin ve KKTC Avcılık Federasyonu'nun ortak kararı olan ve Merkezi Av Komisyonu’nun da onaylanıp Bakanlar Kurulu’ndan geçerek kesinleşen 29 Ekim tarihini, 5 Kasım tarihine ertelemeye çalışıyor. Kişilerin keyfine göre şekillenmez bu işler” diye konuştular.

Ülkede yapılan birçok şeyin daha sonra değiştirilmeye çalışıldığı için darma duman olunduğuna dikkat çeken avcı vatandaşlarımız, “Bazı kişilerin törenler nedeniyle ava gidemeyecek olmasından dolayı, böyle bir yola başvurarak hükümet üstünde baskı kurmasını avcılık camiası olarak kabul etmeyeceğiz” diyerek yetkilileri çoğunluğu dinlemeleri konusunda uyardılar.

