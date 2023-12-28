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Larnaka 'yeşil şehir' oldu

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Larnaka 'yeşil şehir' oldu
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Rum basınında yer alan bir habere göre, Larnaka’nın Güney Kıbrıs’ın 2023 yılıyla ilgili “yeşil şehri” olduğu haber verildi.
Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, belediyenin yaptığı açıklamaya dayanarak Larnaka’nın Güney Kıbrıs’ın 2023 yılıyla ilgili “yeşil şehri” olduğunu ve otomatik olarak “Kıbrıs Çevre Araştırmaları ve Eğitim Merkezinin Kıbrıs’ın Yeşil Şehirleri ve Köyleri Ağına” katıldığını kaydetti.
Haberde yeşil bayrakların 31 Ocak tarihinde Başkanlık Sarayında gerçekleştirilecek özel bir törende dağıtılacağı ifade edildi.
 
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