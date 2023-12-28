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Güney'de 2023'te trafiğe 33 kurban

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Güney Kıbrıs’ta bu yıl meydana gelen trafik kazalarında 33 kişi hayatını kaybetti

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Güney'de 2023'te trafiğe 33 kurban
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Güney Kıbrıs’ta bu yıl içerisinde meydana gelen 31 ölümlü trafik kazası sonucunda 33 kişinin hayatını kaybettiği haber verildi.
Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum polisinin bugünlerde ölümlü ve ciddi kazaların meydana gelmesinin önlenmesi için teyakkuzda olduğu da ifade edildi.
 
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