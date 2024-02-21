Narenciye Sektörü İsyan Noktasında

Narenciyeciler, “yeşillenme hastalığı görüldüğü” iddiasıyla Türkiye’ye ihracatın durdurulması ve UBP-YDP-DP Hükümeti’nin yaşananlara kayıtsız kalmasını protesto etmek üzere Güzelyurt’taki “Portakal Çemberi” önünde eylem yaptı, araçlarda bulunan portakalları yola döküp yaktı ve Cypfruvex LTD. Genel Müdürü Cemal Redif’i istifaya çağırdı

Kıbrıs Türk Narenciye İthalatçılar Birliği ile Narenciye İhracatçı Birlikleri, Güzelyurt terminal çemberinde davullu, zurnalı eylem yaptı.Sektördeki sorunlara dikkat çekerek, hükümetten çözüm bulmasını isteyen narenciyeciler, sorunları çözülene kadar Cypfruvex ve Kalyoncu Fabrikası yanında, belediyeye ait iki kantarı bekleteceklerini açıkladı.“Cemal Redif (Cypfruvex Müdürü) istifa” sloganlarının atıldığı ve Redif’in görevden alınmasının talep edildiği eylemde, yola bir kamyon narenciye boşaltıldı ve ateş yakıldı.İlk konuşmayı yapan Narenciye İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Hastürk, narenciye üretiminin Güzelyurt bölgesi için önemli bir geçim kaynağı ve başta gelen ihracat kalemi olduğunu vurgulayarak, sektörde bu yıl yaşanan olumsuzlukları anlattı.Geçen yıl üreticinin mandora mandarinde altın yılını yaşadığını kaydeden Hastürk, bu yıl Türkiye’deki ürünlerde düşük fiyatlarla başlayan olumsuz havanın Kuzey Kıbrıs’a da yansıdığını ve ülke ürünlerine talep oluşmadığını anlattı.Hastürk, “Türkiye’deki düşük narenciye fiyatları; geçen yıl kilosu ortalama 8-8,5 TL civarında olan mandora mandarinin bu sezon 3-3,5 TL gibi bir rakama denk gelmesine vesile olmuştur. Ancak Cypfruvex’in ıskarta ürüne 3,5 TL bir fiyat vermesi ve buna ilaveten erken bir kararla 2 TL’lik bir devlet teşviki ile de bu rakam taban fiyat diye tanımlanarak 5,5 TL’ye çıkarılmak suretiyle tüccar veya ihracatçılardan daha yüksek fiyata bu ürünü almaları talep edilmiştir. Bu rakamın Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı narenciye teşvik priminin ihracatı desteklemekten uzak olduğu görülmüş, üreticinin beklediği fiyatı oluşturamamıştır” diye konuştu.Sektörde yaşanan "sancılı" süreç devam ederken yeşilleme hastalığına neden olan Asya psillidi böceğinin ülkede görüldüğü haberinin ortaya çıktığını belirten Hastürk, bununla ilgili inceleme sürecinde de ihracatın sık sık sekteye uğradığını anlattı. Hastürk, ardından Tarım Bakanının Ankara ziyareti sonunda bir protokol ile ürünlerin, paketleme tesisinde çalışıldıktan sonra fumigasyon işlemi sonucu 24 saat bekletildikten sonra ihracatına karar verildiğini anımsattı. Bu adımdan sonra ihracatın bazı teknik ve araç sıkıntılarına rağmen yapıldığını belirten Hastürk, “Tam bu aşamada yine Tarım Bakanımız ile Cypfruvex Müdürünün Ankara’ya ziyarette bulundukları haberi geldi. Döndüklerinde karşılarına tam bir yasaklama kararı çıktığı açıklandı. Ancak bu toplantıda hangi taraftan geldiğini bilmediğimiz sadece iki firmamıza paylaştırılan bütün narenciye ürünlerini kapsayan 15 bin tonluk bir kota karşımıza çıkmış, diğer ihracatçı firmalarımız devre dışı bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.Yapılan araştırmalarda Asya psillidi böceğinin yumurtalarının fumigasyon işlemi ile yok olduğunun görüldüğünü vurgulayan Hastürk, sektörde iş yapan her kesimin mağdur olduğunu vurguladı ve hükümeti sadece üreticileri tazmin edeceğini söylediği gerekçesiyle eleştirdi.Bölgede krize yol açtığını belirttiği narenciyedeki sıkıntıları “afet” olarak niteleyen ve üreticilerin büyük endişe içinde olduğunu aktaran Hastürk, “Çözüm olarak konuşulan, ürünlerin Cypfruvex tarafından sıkılacağıdır. Ancak bu uygulama üreticiyi gelecek yıllarda üretimden kopararak bölgeyi inşaat alanına çevirecektir” dedi.