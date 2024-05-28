Miracle Değirmenlik kaleci antrenörünü belirledi

Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik’te hareketlilik teknik heyet’de de devam ediyor.

Sezon sonu kaleci antrenörü Ali Duvarcı’nın görevden ayrılması ile birlikte yeni sezon öncesi arayışa giden teknik direktör Özgü Bayrakatar, tecrübeli isim İbrahim Reis’i ekibine dahil etti.

Geçtiğimiz sezonu Karşıyaka takımında geçiren kaleci antrenörü İbrahim Reis ile görüşme yapan Özgü Bayraktar, tecrübeli isimle her konuda anlaşarak Reis’i ekibine dahil etti.

