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Larnaka Havalimanı'nda 6.5 kilo hintkeneviri ele geçirildi

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Larnaka Havalimanı'nda 6.5 kilo hintkeneviri ele geçirildi
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Yurtdışından Larnaka Havalimanı’na dün akşam, valizlerinde 6,5 kilo hintkeneviri ile gelen 30 yaşındaki şahsın, Güney Kıbrıs Narkotik Polisi ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, polis basın bülteninde yer alan habere göre, 30 yaşındaki şahsın valizlerinde, iki ayrı naylon poşet içerisinde toplam 6,5 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini ve şahsın gözaltına alındığını yazdı.
Haberde, şahsın ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
 
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