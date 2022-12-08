Zerrin Üstel’den kadın mahkumlara ziyaret

Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel yeni cezaevini ziyaret etti. Yeni cezaevinde kadın mahkumlarla görüşen Zerrin Üstel, yeni cezaevinin fiziki ortamı ile kadın mahkumların bir çok olanaktan yararlanabildiğini belirtti.Cezaevinde kütüphane, atölye çalışmaları gibi olanaklardan kadın hükümlülerinin faydalandıklarına işaret eden Üstel, yeni cezaevinin hükümlüler için insani koşullar sunduğunu dile getirdi. Kadın mahkumların sağlıklarını özellikle önemsediklerini kaydeden Üstel, hükümlülerin insani ve çağdaş koşullarda yaşamaya hakları olduğunu ve yenicezaevi şartlarının bunu sağladığını ifade etti.