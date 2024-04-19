Lakadamya'da bir evin garajına bomba kondu

Güney Lefkoşa’ya bağlı Lakadamya bölgesinde, dün sabaha yakın bir evin garajına bomba konduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi el yapımı olan bombanın patlaması sonucunda, garajda bulunan 30 ve 31 yaşındaki şahıslara ait iki aracın hasar gördüğünü yazdı.

Habere göre polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

