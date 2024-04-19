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Karpaz Gate Marina'daki iş kazasında bir kişi yaralandı

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Karpaz Gate Marina'daki iş kazasında bir kişi yaralandı
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Yenierenköy’de Karpaz Gate Marina’da yaşanan iş kazasında, bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.30 sıralarında, Yenierenköy’de Karpaz Gate Marina’da, Kemal Korkut (E-67), tamir edilmekte olan yata, ahşap merdiven yardımıyla çıkmaya çalıştığı sırada, merdivenin kayması sonucu yaklaşık 2.60 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.
Kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ bacağında iki kırık teşhis edilen Korkut, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
 
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