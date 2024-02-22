Korumanın evinin önündeki araçlar kundaklandı

Rum Başkanlık Sarayı’nın korunmasından sorumlu birimde çalışan üst düzey bir polisin evinin önünde park halinde duran iki araç yakıldı

Rum Başkanlık Sarayı’nın korunmasından sorumlu birimde çalışan üst düzey bir polisin evinin önünde park halinde duran iki araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Sarayı korumalarından olan bir polisin evinin önünde park halinde bulunan iki aracın, Pazartesi gecesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığını yazdı.

Araçlardan birinin polisin kardeşine ait olduğu ancak son dönemde bizzat polis tarafından kullanıldığını vurgulayan gazete, diğer aracın ise polisin oğlunun arkadaşına ait olduğunu aktardı.

Habere göre polis verdiği ifadede, kimseyle bir husumeti olmadığını belirtti.

SPOR SALONUNU KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise 50 yaşındaki bir kişinin sebep olduğu ve geçen pazartesi sabahı Larnaka ile Aradip’te iki ayrı spor salonunda yaşanan olayların insanlar arasında panik ve kargaşaya neden olduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu kişinin içinde insanların olduğu sırada spor salonunu ateşe vermeye çalıştığını; ikinci olayda ise yine aynı kişinin spor salonunda yangın çıkarmaya çalıştığını, aletlere zarar verdiğini, aynı zamanda sporcu bir kadına vurarak kadına fiziksel anlamda zarar verdiğini kaydetti.

