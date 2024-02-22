Sterlin 40’a dayanıyor

Türk Lirası döviz karşısında hızla erimeye devam ederken dövizin ateşi düşmüyor. Buna göre döviz kuru rekor seviyelere çıktı.
Dolar dün 31.13, Sterlin 39,30, Euro ise 33.65’e çıktı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.