Kombos: “Türkiye’nin AB ile ilgili emelleri Kıbrıs’tan geçmektedir”

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Türkiye’nin AB ile ilgili emellerinin Kıbrıs’tan geçtiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Brüksel’de yapılacak olan AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kombos, Türkiye’nin değerlendirmesinin belli kriterlere, koşullara, göstergelere ve sağladığı ilerlemeye bağlı olduğunu kaydetti.

Habere göre Kombos, “işgalden” bu yana 17 bin 987 gün geçtiğine işaret ederek, Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturacak özlü müzakerelerin bir an önce başlamasını arzu ettiklerini belirtti.

Haberde, toplantının gündeminde AB-Türkiye ilişkilerinden Ukrayna savaşına ve ABD-AB ile ABD-Çin ilişkilerine kadar geniş yelpazede konular bulunduğu ifade edildi.



STANO: “ARZU EDİLEN ÇÖZÜM İKİ TOPLUMLU VE İKİ KESİMLİ, SİYASİ EŞİTLİK TEMELİNDEKİ FEDERASYON ÇÖZÜMÜDÜR”



Gazete, bir diğer haberinde ise, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun, Kıbrıs sorununda arzu edilen çözüm şeklinin, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu ve iki kesimli, BM himayesindeki federasyon çözümü olduğunu belirttiğini yazdı.

Habere göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye yazılı açıklamada bulunan Stano, federasyon çözümüne alternatif olacak başka bir çözüm şekli bulunmadığını ve AB’nin, BM’nin tüm prosedürlerini desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Stano, Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde de belirtildiği üzere, AB’nin elindeki tüm imkanlarla, BM prosedürlerini destekleyeceğini vurguladı.



YERAPETRİDİS: “KIBRIS’IN AB-NATO İŞBİRLİĞİNE KATILIMI ŞART”



Gazetenin bir başka haberinde ise, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in, “Kıbrıs’ın AB-NATO işbirliğinin derinleştirilmesine tam katılımının mutlak bir koşul” olduğunu söylediği ifade edildi.

Habere göre Yerapetridis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dünkü görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO’nun dikkatini Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve komşu ülkelere çevirmesi gerektiğine işaret etti.

