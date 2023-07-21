10 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Güney Kıbrıs’ta havuzda boğulma vakalarında dün bir yenisi daha eklendi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf bölgesinde 42 yaşındaki annesiyle kiraladıkları bir villada tatil yapan 10 yaşındaki Rus uyruklu bir kız çocuğunun, evin havuzunda boğularak hayatını kaybettiğini yazdılar.
Gazete, nevrolojik bir hastalık olan “Angelman” hastalığından muzdarip olan kız çocuğunun cansız bedeninin, evi ziyarete gelen aile dostları tarafından tespit edildiğini, kızın annesinin ise yatak odasında aşırı alkollü bir şekilde kendinden geçmiş halde bulunarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Haberde, polisin araştırmasının sürdüğü de aktarıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.