banner913
banner932
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
31 0
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
25 0
 
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
16 0
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
21 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
33 0
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
19 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
21 0
banner1012

Kombos, İsrail'in kendilerinden liman satın almaya çalıştığı iddiasını yalanladı

banner974
Kombos, İsrail'in kendilerinden liman satın almaya çalıştığı iddiasını yalanladı
banner971

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İsrail'in kendilerinden liman satın alacağı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Kombos, resmi ziyaret için geldiği Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib tarafından karşılandı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kombos, Buhabib ile Lübnan üzerinden Suriye'den GKRY'ye gelen mülteciler meselesi, ikili ilişkiler, Lübnan'ın güneyindeki güvenlik durumu ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi için GKRY üzerinden deniz yoluyla kurulacak "insani koridor" konularını ele aldıklarını söyledi.

Gazetecilerin, İsrail basınında çıkan "İsrail'in GKRY'den liman satın almak istediği" iddialarını hatırlatması üzerine Kombos, bu haberlerin asılsız olduğunu ve bu yüzden daha fazla söyleyebileceği bir şeyin olmadığını ifade etti.

Kurulacak "Gazze İnsani Yardım Koridorundan gidecek yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaşacağı ve etkin olacağı" yönündeki bir soruya Kombos, "Şu süreçte kargoların güvenli bir şekilde ulaşması üzerinde çalışıyoruz. Eğer her şey planlandığı şekilde gider ve kurulan mekanizma sorunsuz işlerse, daha büyük bir kargo gemisi yola çıkacak. Ardından bu sevkiyatların sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayacağız." yanıtını verdi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yayınlanan haberde, Hayfa Limanı'nın hedef alınması ihtimaline karşın, ülkeye gelen ithalatın korunması ve ABD'nin Gazze kıyısında kurmayı planladığı limana ulaşmadan önce malların inceleneceği bir kontrol noktası olması amacıyla GKRY'den bir liman satın almaya yönelik çalışma yapıldığı ifade edilmişti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.