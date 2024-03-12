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İsveç Büyükelçisi Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyaret etti

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İsveç Büyükelçisi Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyaret etti
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Lefkoşa İsveç Büyükelçisi Martin Hagström, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarete Müslümanlar için dini önemi bulunan Ramazan Ayı için güzel dileklerini ileterek başlayan Büyükelçi Martin Hagström, Prof. Dr. Mustafa Tümer’e de yeni görevinde başarılar diledi. 
İşveç Büyükelçisi Hagström’ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tümer, Evkaf’ın bölge için çok önemli bir kurum olduğunu ve 1571 yılından bugüne eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda sağlanan desteklerle iyilik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. 
Büyükelçi Hagström, Güneydeki mülteci kamplarında yaşayan insanların ibadetlerini yerine getirebilmeleri için halı ve Kuran-ı Kerim’e ihtiyaç duyduklarından bahsetti. Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ise belirtilen ihtiyaçların Evkaf tarafından ivedilikle karşılanarak Müslümanların ibadet edebilecekleri uygun ortama en kısa zamanda kavuşturacaklarını dile getirdi.
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