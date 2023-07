Kombos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüşmesinin akabinde, Dışişleri Bakanı Kombos’un 11 Temmuz tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’le New York’ta görüşeceği bildrildi

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, 11 Temmuz’da New York’ta, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreterini Yüz Yüze Bilgilendirecek” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, önümüzdeki iki haftanın Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak kritik olduğunu, bununla birlikte New York ve Vilnius’da (Litvanya) iki önemli randevu bulunduğunu yazdı.

Rum kesiminin, şu anki dönemin, Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki gelişmeler açısından belirleyici olduğunu düşündüğünü ve BM Genel Sekreterini yüz yüze bilgilendirmeye karar verdiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüşmesinin akabinde, Dışişleri Bakanı Kombos’un 11 Temmuz tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’le New York’ta görüşeceğini yineledi.

Gazete, Hristodulidis’in, şu ana kadar üstlendiği inisiyatifler hakkında Guterres’e mektup gönderdiğini de belirtti.

Gazete, iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde ise, elindeki bilgilere dayanarak, Kombos ile Guterres’in baş başa yapacağı görüşmenin haziran başından bu yana netleştiğini, ancak Rum kesiminin Avrupa Konseyi toplantısına kadar bunu gizli tutmayı tercih ettiğini ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un 10-11 Temmuz tarihlerinde New York’a yapacağı ziyaretin, Rum hükümetinin Kıbrıs sorununda üstlendiği inisiyatiflerle ilgili olarak Guterres’in doğrudan bilgilendirilmesini amaçladığını yazan gazete, bu hareketin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik olarak son 6 ayda meydana gelenleri tam olarak ortaya koymayacağı konusunda Rum tarafının endişeli olduğunu gösterdiğine işaret etti.



Stewart bugün New York’a gidiyor



BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerekse BM Güvenlik Konseyini bilgilendirmek için bugün New York’a gitmek üzere Kıbrıs’tan ayrılacağını yazan gazete, bilgilendirmenin Guterres’in Kıbrıs sorunu ve UNFICYP hususunda, BM Güvenlik Konseyine yönelik raporları temelinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, raporların bu hafta içerisinde hazır olmasının beklendiğini de aktardı.

Öte yandan gazete, Rum kesiminin bu gelişmeler ışığında ve Stewart’ın tüm bu zaman boyunca olan yaklaşımını göz önüne alarak, BM Genel Sekreteriyle üst düzey bir görüşme ayarlanması için perde gerisinde hareket ettiğine de işaret etti.

Gazete, Hristodulidis’in konuyla ilgili olarak “kartlarını kapalı tutmayı” tercih ettiğini, çünkü bu gelişmenin hiçbir şekilde Avrupa Konseyi kararlarını etkilemesini istemediğini belirtti.



Avrupa Konseyi kararları



Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in hamleleri ile Avrupa Konseyi kararlarının muhalefetten olumsuz eleştiriler aldığını da yazan gazete, muhalefetin Hristodulis’i, Rum kesiminin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin iradesi konusunda ikna edici olmadığı konusunda eleştirdiğini ifade etti.

Gazeteye göre Hristodulidis ise buna yanıt verdiği açıklamasında “İkna edici olup olmadığımız Avrupa Konseyi kararları yanı sıra Avrupa Halk Partisi kararlarında kayda geçirilmektedir. Bizzat Almanya Başbakanını dinleyiniz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, BM Genel Sekreteriyle temas içerisinde olduklarını ve Guterres’in, Rum kesiminin müzakerelerin yeniden başlaması için hazır olduğunun tam olarak farkında olduğunu öne süren Hristodulidis, sabırlı olunması telkininde bulunarak, kendisi tarafından değil, fakat Rum Yönetimi tarafından BM Genel Sekreteriyle yüz yüze bir görüşme yapılacağını söyledi.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteriyle yapılacak görüşmenin dışişleri bakanı düzeyinde olacağını ve bunun kesinleştiğini de ifade etti.

Bu görüşmede Guterres’e bazı mesajlar iletilip iletilmeyeceği sorusuna karşılık ise Hristodulidis, kısaca şunları söyledi;

“Elbette. BM Genel Sekreterine yazılı olarak da başvurdum. Sadece gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin reklamını yapmıyoruz. Bizi Kıbrıs sorununun iletişimsel yönetimi ilgilendirmiyor. Bizi Kıbrıs sorununun esaslı olarak yönetilmesi yanı sıra, çıkmazın nasıl aşılacağı ve müzakerelerin yeniden başlaması ilgilendiriyor.”

Dışişleri Bakanı Kombos’un, Guterres’e somut bir mesaj iletmek için New York’ta olacağını söyleyen Hristodulidis, birçok şey yapıldığını, kendilerini ilgilendiren şeyin çıkmazın nasıl aşılacağı olduğunu, çabalarının buraya odaklandığını, öte yandan her türlü eleştiriye açık olduklarını vurguladı.



NATO zirvesi



Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un Guterres’le görüşmek için New York’ta olacağı dönemde, Litvanya’nın Vilnius kentinde ise NATO zirvesi yapılacağını ifade eden gazete, NATO zirvesinin, zirve çerçevesinde yapılacak ikili temaslarla ilgili olarak, Güney Kıbrıs’ı özellikle ilgilendirdiğini belirtti.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO zirvesi çerçevesinde Avrupalı liderlerle görüşeceğini ve Rum kesiminin “elde ettiği bilgilere” göre, bu görüşmelerde Kıbrıs sorununun da ele alınacağını kaydetti.

Rum Yönetiminin ismiyle değil, koordinatlarıyla kaydedildiği NATO tatbikatı konusundaki bir soruya karşılık ise Hristodulidis, şu ana kadar konu hakkında bilgisi olmadığını, ancak bu hafta olacağını dile getirdi.



Hristodulidis’in anma törenindeki konuşması



Öte yandan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, geçen pazar günü bir anma töreninde yaptığı konuşmada ise, AB’nin gerek Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması, gerekse Kıbrıs sorununun çözümüne öncü ve aktif bir şekilde müdahil olmasının kesinlikle önemli olduğunu savundu.

Hristodulidis, üstlendikleri inisiyatifin uluslararası anlamda kabul gördüğüne ve önerinin hayata geçirilmesi çabasının başladığına, ihtiyatlı bir iyimserlikle baktıklarını da söyledi.

Bugünkü kabul edilemez durumun, bu ülkedeki hiçbir vatandaşın, AB’deki diğer tüm vatandaşların tartışılmaz ve elde edilmiş olduğunu düşündüğü hiçbir hak, özgürlük ve refah seviyesinden yararlanmasına izin vermediği iddiasında da bulunan Hristodulidis, bunun tam aksine, bugünkü kabul edilemez durumun, başka şeylerin yanı sıra, daimi bir düzensizlik ve güvensizlik kaynağı teşkil ettiğini, öte yandan hiçbir şekilde rehavete kapılmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.



Letimbiotis’in açıklaması



Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Guterres’e gönderdiği mektup konusunda, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulundu.

Letimbiotis açıklamasında, Hristodulidis’in Guterres’e gönderdiği mektupta, Rum kesiminin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına hazır olduğunu yeniden ifade etmesi yanı sıra, AB’nin Kıbrıs sorununa aktif katılımına dair önerisini ve bundan ortaya çıkabilecek faydaları analiz ettiğini, aynı zamanda BM’yi bir kez daha özel danışman atamaya çağırdığını kaydetti.

Kombos’un yapacakları görüşmede Guterres’i, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve çıkmazın aşılması için Rum kesimi tarafından bugüne kadar yapılan faaliyetler konusunda bilgilendireceğini ifade eden Letimbiotis, görüşmede, gelecekte atılması olası adımların ele alınacağını da kaydetti.

Kombos’un 10 Temmuz’da New York’ta yapılacak “Annual New York Eastern Mediterranean Business Summit’e” katılacağını, 11 Temmuz’da ise New York’ta BM Genel Sekreteri dışında BM’den başka yetkililerle de görüşeceğini ifade eden Letimbiotis, Kombos’un Amerika’da yaşamını sürdüren Rumlar yanı sıra Yahudi lobisiyle görüşeceğini de sözlerine ekledi.