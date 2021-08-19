DİSİ’nin AP Milletvekili Lukas Furlas, KKTC’yi ziyaret eden Hollandalı Milletvekili Liane den Haan’a tepki gösterdi ve “KKTC dediğin için utanmalısın” dedi





DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Lukas Furlas, Hollandalı Milletvekili Liane den Haan’ın KKTC’ye yaptığı ziyarete tepki göstererek, sosyal medya hesabından “KKTC dediğin için utanmalısın” paylaşımında bulundu.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Haan’ın KKTC’yi 12 Ağustos’ta ziyaret ettiğini ve kendisine göre, KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile turizm ve pandemiyle ilgili gayrı resmi görüşme gerçekleştirdiğini kaydederken, Furlas’ın bu görüşmeye sert tepki gösterdiğini yazdı.

Gazeteye göre Furlas, Haan’ın ziyaretinin Türkiye’nin “yasadışı olarak elinde tuttuğu Avrupa topraklarında” gerçekleştiğini iddia ederek, Haan’ın paylaştığı fotoğrafta, Türkiye bayrağının bulunduğuna işaret etti ve nereye gittiğinin farkında olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Haberde, Haan’ın paylaşımının altına özellikle Rumlar ve Yunanlar tarafından 150’den fazla olumsuz yorum yazıldığı ve olumsuz yorum yazanların arasında eski Adalet Bakanı Emili Yoliti’nin de bulunduğu kaydedildi.



