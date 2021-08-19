Geçirgen Bağırsak Sendromu Ve Eleminasyon Diyeti

Hipokrat'ın dediği gibi “Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kalan kısmı da hastadır.”

Kronik veya otoimmün hastalıklar,

İshal, kabızlık, sindirim sitemi hastalıkları,

Yemekten hemen veya 2 saat içinde gaz, şişkinlik, el-ayak uyuşması ve şişkinlik,

Kronik demir, b12, çinko, magnezyum eksikliği,

Kronik maya/mantar enfeksiyonu (ciltte, vajinal bölge, candida..)

Dil üzerinde harita görünümü,

Egzama, sedef, akne, roza, döküntü, alerji gibi cilt hastalıkları,

Anksiyete, depresyon, konsantrasyon bozukluğu,

Baş ağırsı, migren, eklem-kas ağrıları,

Düşük bağışıklık sistemi ve sürekli hasta olma..

Eliminasyon Diyetindeki Elenen Yiyecekler

Süt ve süt ürünleri

Gluten içeren tahıl ve unlar

Yer fıstığı, kaju,

Şeker, paketli ürünler, işlenmiş etler, kabuklu deniz ürünleri,

Mısır, pirinç ve unları

Kahve, çikolata ve alkol

Hastalık durumuna göre baklagiller

Serbest Yiyecekler

Deniz balıkları

Basmati pirinç, kinoa, karabuğday, glütensiz yulaf unu, teff, amarant

Baklagiller ve bitki çayları

Organik tavuk, hindi, doğal kırmızı et

Badem, fındık, ceviz, avakado

Çörek otu, keten tohum, chia

Son yıllarda geçirgen bağırsak hastalığını sıkça duymaktayız, bu hafta sağlık köşemizde bu hastalıktan ve hastalığa bağlı uygulanacak diyet türünden sizlere bahsedeceğim.Normalde bağırsaklar arasındaki bağlar sıkı sıkıya bağlıdır ve üzerinde mukus dediğimiz başka önemli katmanla bağırsaklarımız ve vücudumuz arasında geçebilen her şeyin kontrolü sağlanmaktadır.Bağırsaklarımızda bulunan bağışıklık hücrelerimiz ile birlikte bu bariyer bağışıklık sisteminin de yabancı maddelere nasıl tepki vereceğini de kontrol etmektedir.Çevresel faktörler, genetik yapı, yanlış beslenme, kullanılan ağır ilaçlar, antibiyotikler, stres, enfeksiyon ve toksinler ile bu sıkı bağlar ve mukoz yapı gevşeyip bozulabilir. Böylelikle vücut ile bağışıklık arasındaki kontrollü geçiş kontrolsüz hale gelir ve geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz durum oluşabilir.Bu durum zamanla kalıcı hale gelirse bağışıklık sisteminin tepki verme işlemi bozuluk, otoimmun hastalık gelişme riski de artar.Alerji, astım, hepatit, çölyak, Behçet hastalığı, kronik yorgunluk sendromu, crohn hastalığı, depresyon, tip 1 diyabet, egzama, haşimato, lupus, ms, siroz, sedef, romatoid artrit, şizofreni, ülseratif kolit, ürtiker, Alzheimer, kardiyovasküler hastalıklar…Eliminasyon diyei; vücuttaki inflamasyonu azaltarak bağırsak florasını iyileştirir. Bağırsaklar arasındaki bağlar 2-4 gün arasında yenilenir. 1 haftada ise tüm bağırsak duvarı iyileşir. Fonksiyonel sağlıklı yağ, lif ve fitonutrientler ile bu duvar içten tamamen güçlenir. Bağırsaklarda iyileşme başladıkça kişideki semptomlar düzelmeye hastalıklar da iyileşmeye başlar.Oluşan bağırsak geçirgenliğine bağlı bağışıklık sistemi sürekli uyarılır ve vücutta üretilen enerjiyi hasrcar esas enerji ihtiyacı olan sisteme veya organa yeterli enerji kalmaz. Özellikle uykusuzluk, mutsuz hissetme, yorgun hissetme problemleri yaşanır.Eliminasyon diyeti ile bağırsakların içten onarımına bağlı esas enerji sisteme, organa hücre için kullanılır, böylelikle kişinin immün sistemi rahatlar onarılan bağırsak duvarına bağlı sabahları daha dinç uyanır. İyi çalışan bir bağırsak kilo vermek isteyen kişiler içinde önerilmektedir. Eliminasyın diyetinde amaç vücudu sıfırlayıp baştan yaratmaktır. Bu diyet türüyle birlikte hayatınızdan çıkan besinleri yavaş yavaş eklediğimiz zaman, hangi besinlerin size semptom yarattığını daha kolay anlayabiliyorsunuz.Bu yiyecek kısıtlamasına bağlı kişinin beslenmesine iyi gelmeyen, hastalığı tetikleyici besinler çıkarılır, semptomlar hızlıca geriler, inflamasyonun sakinlemesiyle kronik bağırsak sisteminin uyarılması azalır ve otoimmün hastalıklar iyileşir. Diyetin başarısı için 15 gün- 21 gün hiç değişiklik yapmadan uygulanmalı ve sonuçlara göre diyet açılmalıdır.