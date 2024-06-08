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Kızamık vakaları Güney'de de artışta

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Kızamık vakaları Güney'de de artışta
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Kızamık hastalığının Avrupa’da artış gösterdiği, nisan ayında bin 293 vaka saptandığı, bu vakalardan 5’inin Güney Kıbrıs tarafından bildirildiği haber verildi.
Alithia’nın Avrupa Hastalık Koruma Merkezi (ECDP) verilerine dayandırdığı haberine göre,  nisan ayında en çok kızamık vakası saptanan ülke 957 vaka ile Romanya oldu. Aynı dönemde 5 vaka bildiren Güney Kıbrıs’ta ise Nisan 2023’ten Nisan 2024’e kadar toplam 23 kızamık vakası saptandı.
Gazete İngiliz basınının Avrupa ülkelerine seyahat edecek İngiliz ailelere kızamık aşısı yaptırmaları yönünde uyarıda bulunduğu bilgisini de verdi.
 
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