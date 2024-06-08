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Bağlıköy'de yangın: 2 yaralı

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Bağlıköy'de yangın: 2 yaralı
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Bağlıköy'ün güneyinde yangın çıktı. Bölgedeki piknik tüpünün patlamasından etkilenen 2 kişi sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bugün saat 11.00 sıralarında Bağlıköy’ün güneyinde başlayan yangına itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleriyle bölge halkı ve askeri personel müdahale ediyor.
Yangın alanında bulunan piknik tüpünün patlamasından etkilenen 2 kişi de sağlık kontrolü için Cengiz Topel Hastanesi’ne sevk edildi.
 
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