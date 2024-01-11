Kilise endişeli

Rum Başpiskopos Yeorgios, Rum lider Hristodulidis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili endişelerini ilettiğini belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, siyasi liderliğin ardından önceki gün de Başpiskopos Yeorgios’u Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bilgilendirdi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, önceki sabah Hristodulidis’le yaptıkları görüşmenin ardından açıklamada bulunan Yeorgios “gereken şeyin, hem BM temsilcisi, hem de bizzat BM’nin bunca yıldır acı çeken bir halkın insan haklarını savunma konusundaki sorumluluklarını üstlenmeleri olduğunu” ileri sürdü.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Hristodulidis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili endişelerini de ilettiğini ve bunların “Türkiye’nin terk edilmeyen kalıcı planlamalarına odaklandığını” öne süren Yeorgios, BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilcisinin atanmasından memnun olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise “Bu konuda kiliseye laf düşmez” yanıtını verdi.

Gazete, Yeorgios’un, eşit mesafeler politikasıyla hem fikir olmadığını belirttiğini de ekledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Yeorgios açıklamasında, karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için tüm Kıbrıs halkının, tüm Helenizmin desteğine ihtiyaçları olduğunu düşündüğünü ifade etti.

