Karşıyaka bölgesinde ormanlık araziler satışa çıkarıldı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre Girne bölgesinin hızla gelişen ve ilgi gören köylerinden Karşıyaka köyünde orman arazilerinin satılmaya başlandığı bildirilmekte.

Bize ulaşsan bilgilere göre, Karşıyaka'nın orman arazilerinin yeni emirname geçmeden görücüye çıkarıldığı ve 100'lerce arsanın onayı alındığı yönünde.

Aldığımız bilgilere göre fotoğrafta da görüldüğü gibi köy üzerindeki ormanlık alandaki arazilerin birer birer yabancılara satıldığı yönünde.

Halihazırda alt yapısı yetmeyen köye dünya kadar yük bindirilmek üzere. Tüm tepelerin satılık olduğu fotoğrafta da görülüyor. Bu satışlardan dolayı bölge halkının rahatsız olduğu zira bu satılan ormanlık arazilere inşaatların yapılmaya başlanması durumunda çevre katliamının kaçınılmaz olacağı konusunda endişeleri bulunuyor. Bölge halkı hükümetin bölgeye çok şiddetli bir tokat atmak üzere olduğunu dilendiriyor.

