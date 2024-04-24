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"Kıbrıslı Türklerin devrimi benzeri görülmemiş bir şeydi"

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Papapetru: “2002-2004 yıllarında Kıbrıslı Türklerin devrimi büyük ve benzeri görülmemiş bir şeydi”

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"Kıbrıslı Türklerin devrimi benzeri görülmemiş bir şeydi"
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Rum eski hükümet sözcülerinden Mihalis Papapetru, Rum Yönetimi Eski Başkanı Tasos Papadapulos’un televizyon kanallarında ağlayarak Annan Planı’nı reddettiğini anımsattı.
Papapetru, Annan Planı’nın taraflara sunulduğu dönemle ilgili bilgi verdi, Kleridis’in müzakere ekibine mümkün olduğu kadar çok öneri sunmaları talimatını verdiğini ifade etti. Kıbrıslı Rum önerilerinin büyük bir kısmının, Planın üçüncü versiyonunda yer aldığını, bunun temel nedeninin ise Türk tarafından herhangi bir itirazın gelmemesi olduğuna dikkat çeken Papapetru, “Sonuç olarak Anan Planının üçüncü versiyonu, Rum tarafı açısından orijinal Plana göre daha olumluydu” dedi. Mehmet Ali Talat’ın göreve gelmesiyle birlikte tablonun değiştiğini söyleyen Papapetru, “İşte o zaman Türk tarafı esnek ve açık sözlüydü” dedi.
2002 yılında Kopenhag Basın Merkezi'nde Hükümet sözcüsü olarak, Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun temsil ettiği Türk tarafının reddi sonucu Kıbrıs'ın AB’ye üyelik kararının kabul edilmesinden hemen sonra söylediklerini anımsatan Papapetru, “Kıbrıs sorununu çözemediğimiz ve ülkemin AB'ye katılacağı için üzgünüm ve hayal kırıklığı yaşıyorum. Hâlâ bölünmüş durumdayız” dediğini vurguladı.
Papapetru, “2002-2004 yıllarında Kıbrıslı Türklerin devrimi büyük ve benzeri görülmemiş bir şeydi” diye ekledi.
 
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