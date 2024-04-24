"Planda endişelerimiz vardı"

Kıbrıs'ın yakın tarihinin çok çalkantılı olduğu belirten AKEL Eski Genel Sekreteri Andros Kipriyanu, 2004 döneminde, referandumda hangi pozisyonu destekleyeceği konusunun, AKEL’i çok düşündürdüğüne vurgu yaptı.

Söz konusu dönemi, “Kıbrıs Türk toplumuyla ve özellikle de yollarda çözüm için gösteri yapan ilerici kesimiyle ilişkilerimiz; diğer yanda ise Plan'da yer alan kabul edilemez hususlar ve zaaflarla Kıbrıs'ın ve halkımızın geleceği konusundaki endişelerimiz vardı” diye niteleyen Kipriyanu, planda yer alan ve Kıbrıslı Rumlar tarafından kabul edilemeyecek hususların sorumlusunun, Türkiye'nin uzlaşmaz tutumu olduğunu savundu. Dönemin Rum Lideri Tasos Papadopulos’un gereken kararlılığı gösteremediğini de belirten Kyprianu, içinde bulunduğumuz dönemle ilgili de konuştu.

“Taksimin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için yolun sonu olacağını sanmayalım” diyen Kipriyanu, söz konusu durumun tam tersine yeni acıların, yeni felaketlerin başlangıcı olacağını dile getirdi.

