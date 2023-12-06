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Kıbrıslı Türkler AP seçmen kütüklerine otomatik kayıt olacaklar

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Kıbrıslı Türkler AP seçmen kütüklerine otomatik kayıt olacaklar
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Rum İçişleri Bakanlığı Seçimler Dairesi Şefi Menelaos Vasiliu, 83 bin Kıbrıslı Türk’ün, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri seçmen listesine otomatik olarak kaydedileceklerini açıkladı.
Haravgi gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı Seçimler Dairesi Şefi Menelaos Vasiliu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında, 83 bin Kıbrıslı Türk’ün AP seçimleri seçmen listesine otomatik olarak kayıt edileceklerini açıkladığını yazdı.
Haber göre Vasiliu; 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek AP seçimleri için kayıt edilecek Kıbrıslı Türklerin listesinin 2 Nisan 2024 tarihinden sonra açıklanacağını belirtirken Kıbrıslı Türklerin kayıt edilmeleri için Kıbrıslı olmaları, 18 yaşından büyük olmaları ve KKTC’de ikamet ediyor olmaları gibi kriterlerin bulunduğunu vurguladı.
Vasiliu ayrıca, diğer AB vatandaşı seçmenlerin sayısının ise 11 bin 500 olduğunu belirtti.
 
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