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Larnaka’da bulunan Makenzi binası yıkılıyor

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Larnaka’da bulunan Makenzi binası yıkılıyor
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 Larnaka’da bulunan Makenzi binasının idarecisi olan şirket tarafından Temyiz Mahkemesi’ne, binanın yıkılması kararının ertelenmesi için yapılan başvurunun reddedildiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, bu başvurunun reddedilmesiyle, şirketin Kıbrıs Türk Malları Vasiliği ile yaptığı anlaşmanın yasadışı olduğunun ve bu anlaşmadan herhangi bir hak doğmadığının ispatlandığını yazdı.
Gazete, şirketin 2019 yılında, yıkım kararının ertelenmesi için yaptığı başvurunun, meşru menfaat olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini kaydederken, binanın artık yıkılacağını belirtti.
 
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