"Kıbrıs sorunu hiç olmadığı kadar kritik bir dönemeçte"

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “AKEL, Kıbrıs’taki ve geniş bölgedeki
enerji olgularının değerlendirilmesi önerisini yeniden gündeme getirerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i öneriyi değerlendirme ya da en azından Rum Ulusal Konseyi çerçevesinde görüşülmesini kabul etmeye çağırdı.
Stefanu, Kıbrıs sorununun bugün 1974 sonrasında hiç olmadığı kadar kritik bir dönemeçte olduğunu vurguladığı önceki günkü açıklamasında, Kıbrıs sorunundaki durağanlığın fiili durumu kalıcılaştırma konusunda Türkiye’nin “ekmeğine yağ sürdüğünü” söyledi.
Stefanu, Türk tarafının tezini iki devlet çözümü olarak değiştirmesi ve şu ana kadar Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in aldığını söylediği inisiyatiflerin hiçbir sonuç vermemesi nedeniyle çözüm dinamiği yaratmak için başka öneri ve enstrümanlar aramak zorunda kaldıklarını belirtti.
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